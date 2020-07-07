Кызыл, , 10:55 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Тувы призвали местных жителей быть бдительными в со вспышкой бубонной чумы в соседней Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, особенно это касается жителей приграничных районов.

Чиновники напомнили, что переносчиком бактерии являются блохи, паразитирующие на грызунах. В связи с этим опасны для человека крысы, а также мясо сурка и верблюда. Причём, заразиться можно не только при употреблении мяса в пищу, но и при снятии и обработке шкур заражённых сурков и верблюдов.

«Рекомендуется жителям республики в случае поездок на отдых принимать меры профилактики от насекомых, воздержаться от охоты на сурков и употреблять в пищу мясо», — отметили в министерстве.

Напомним, ранее на территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд был введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы. Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в больницу попали двое местных жителей после употребления в пищу мяса сурка. В круг контактных лиц вошли до 400 человек.

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