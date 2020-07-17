Монгун-Тайгинский район, Тува, , 12:40 — REGNUM В Монгун-Тайгинском районе Тувы правоохранители начали проверку по факту незаконной охоты на тарбагана или монгольского сурка, занесённого в Красную книгу России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Трое местных жителей 15 июля подстрелили двух сурков возле села Мугур-Аксы. В ходе досмотра автомобиля охотников, были обнаружены две туши, а также малокалиберная винтовка без документов. По словам одного из мужчин, оружие досталось ему от покойного отца.

«В действиях граждан усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 258 УК РФ (Незаконная охота)», — отметили в ведомстве.

Сотрудники также призвали жителей быть бдительными в связи со вспышкой бубонной чумы в соседней Монголии. Отмечается, что на тарбаганах живут блохи, являющиеся переносчиками опасного заболевания.

Напомним, ранее в двух аймаках Монголии были зафиксированы случаи заболевания чумой. В обеих случаях люди заразились, употребив в пищу мясо сурков. Как сообщало ИА REGNUM, от чумы скончался 15-летний подросток.

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