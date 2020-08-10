Минск, 10 августа, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Об освобождении задержанного в Минске российского журналиста Семёна Пегова сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире России 24.

ИА REGNUM Волнения в Минске

Также Мезенцев отметил, что белорусские власти освободили другого журналиста — ДмитрияЛасенко. В России оба журналиста будут уже завтра, 11 августа.

По словам российского посла, «поводов переживать нет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, оба журналиста были задержаны в Минске 9 августа — в день проведения выборов президента Белоруссии.