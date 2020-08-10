Минск, , 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.

Среди задержанных в Минске российских журналистов — сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Также был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов.

Куда доставили Пегова и других российских журналистов, пока не известно. Обычно журналистов похищают переодетые сотрудники спецслужб — «люди в штатском».

При этом в Белоруссии продолжает крайне плохо работать интернет.

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