Минск, 10 августа, 2020, 22:08 — ИА Регнум. Александр Лукашенко рано заявил об успешном подавлении протестных выступлений. Вечером 10 августа Минск погрузился в транспортный коллапс, в отдельных районах ОМОН разгоняет митингующих светошумовыми гранатами.

ИА REGNUM Протесты в Минске

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После голосования на президентских выборах 9 августа волна противников продолжения бессменного правления Лукашенко захлестнула десятки белорусских городов (33, по данным МВД). Милицейскому спецназу удалось разогнать многотысячные собрания, используя водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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Вечером 10 августа выступления продолжились. Они снова охватили десятки населённых пунктов — от двухмиллионного Минска до 15-тысячных Ошмян.

Особым накалом сейчас отличается противостояние в минском микрорайоне Серебрянка. Это спальный район, населённый преимущественно пролетариатом.

В самом большом, Фрунзенском районе Минска отмечена большая концентрация военной техники и по-армейски экипированных людей с ружьями. Многое указывает на то, что сил МВД уже недостаточно, хотя глава министерства Юрий Караев заверяет в обратном.

Правительство Белоруссии готовится к большим жертвам. Госпиталям минобороны и МВД, а также городским больницам приказано подготовить сотни койко-мест, проверить наличие резервов медикаментов, составить списки на первоочередную ускоренную выписку находящихся на стационарном лечении.

Пытаясь не допустить протестующих в центр столицы, ГАИ разворачивает потоки автомобилей на дальних подступах. К примеру, если 9 августа транспорт с улицы Притыцкого разворачивался перед мостом на улице Кальварийской, то 10 августа запрещён выезд на улицу Притыцкого, движение в центр перекрыто с Пушкинской площади.

В результате образовались огромные заторы. Водители приветствуют колонны пеших манифестантов сигналами и жестами.

«Весь Минск гудит! Народ не хочет Лукашенко!» — говорит водитель такси.

Свою поддержку устремившимся в центр пешком выражают и жители окрестных домов. Они демонстрируют знак «Виктория» или сжатый кулак через распахнутые окна, приветственно машут с балконов.

Вдобавок к этому закрыто около десятка станций минского метро. По-прежнему едва работает интернет.

Власти надеются, что такими мерами им удастся сбить протестную активность. Однако настрой противников бессменного правления бывшего председателя совхоза позволяет сделать вывод, что подобное произойдёт не скоро.

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