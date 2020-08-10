Санкт-Петербург, 10 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для молодого человека, приехавшего в Северную столицу из Чечни. По данным следствия, 7 августа он вывернул руку сотруднице полиции в ответ на требование предъявить документы, а также ударил женщину.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Ранее 21-летний на тот момент Мансур Абдылхаисиев уже был осужден условно за хулиганскую стрельбу из охолощенного автомата на Московском проспекте Петербурга. Теперь ему грозит реальный срок заключения.

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Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Абдылхаисиев, обвиняемый в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, на суде по мере пресечения просил для себя домашний арест.

А также уверял, что во время своей прошлой выходке стрелял из «игрушечного» оружия. Как было установлено следствием и судом, огонь велся из предмета, используемого в качестве оружия, конструктивно схожего с автоматом Калашникова.

В итоге суд не внял доводам обвиняемого и отправил его в СИЗО по 7 октября 2020 года. Абдылхаисиеву грозит до 10 лет лишения свободы.