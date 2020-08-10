Минск, 10 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии не отвечали минимальным демократическим стандартам. Об этом 10 августа заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Очевидно, что президентские выборы, прошедшие (в Белоруссии), не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо», — заявил Зайберт.

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«Многочисленные сообщения о систематических нарушениях и фальсификациях на выборах выглядят правдоподобно», — сказал он.

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«В этой связи очень прискорбно, что Белоруссия не дала наблюдателям от ОБСЕ никакой возможности выполнять работу и наблюдать за этими выборами. (Не менее досадно), что белорусские наблюдатели за выборами столкнулись с препятствиями, выполняя свою работу», — цитирует «Интерфакс» заявление официального представителя правительства ФРГ.

Штеффен Зайберт считает, что Александр Лукашенко должен был «принять волю народа» и воздержаться от подавления протестов.

«Мы также осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов на улицах Минска и в других местах в стране. Мы осуждаем многочисленные аресты, не в последнюю очередь журналистов, местных и зарубежных корреспондентов и ограничение доступа в интернет», — заявил официальный представитель германского правительства.

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Зайберт сообщил также: «Теперь федеральное правительство призывает политическую власть страны к тому, чтобы права людей в Белоруссии на уровне свободы собраний, слова и информации были гарантированы».

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