Москва, 10 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Многие из задержанных в Белоруссии российских журналистов запросили аккредитацию заранее по всем правилам, заявила 10 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

По её словам, российское внешнеполитическое ведомство уделяет приоритетное внимание ситуации с задержанием журналистов.

«Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем», — сказала Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании белорусскими силовиками в Минске журналистов телеканала «Дождь», прибывших в Белоруссию для освещения выборов президента страны. Позже их отпустили.

Кроме того, телеканал RT ранее сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет.

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