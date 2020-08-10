В МИД РФ прокомментировали задержание российских журналистов в Минске
Москва, 10 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Многие из задержанных в Белоруссии российских журналистов запросили аккредитацию заранее по всем правилам, заявила 10 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, российское внешнеполитическое ведомство уделяет приоритетное внимание ситуации с задержанием журналистов.
«Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем», — сказала Захарова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании белорусскими силовиками в Минске журналистов телеканала «Дождь», прибывших в Белоруссию для освещения выборов президента страны. Позже их отпустили.
Кроме того, телеканал RT ранее сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет.
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