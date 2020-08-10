Кипр полностью принял условия РФ по налоговому соглашению
Москва, 10 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Кипр полностью согласился на предложенные Россией условия по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%. Об этом сегодня, 10 августа, ИА REGNUM сообщили в Министерстве финансов РФ по итогам проведённых переговоров об изменении налогового законодательства.
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Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Министерство финансов РФ запустило процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. В федеральном ведомстве пояснили, что такие шаги предприняты «для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%».