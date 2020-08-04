Никосия, , 13:57 — REGNUM Заключительный раунд переговоров между Кипром и Россией по совместному соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения пройдет в Москве. Об этом 4 августа сообщила пресс-секретарь министерства финансов Республики Кипр Андри Кунну.

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«Это будет личная встреча, а не телеконференция», — уточнила в беседе с ТАСС представитель ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Министерство финансов РФ запустило процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. В федеральном ведомстве пояснили, что такие шаги предприняты «для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%».

В минфине Кипра заявили, что ведомство 10 и 11 августа планирует провести переговоры с Россией по соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения. Известно, что переговорную группу с кипрской стороны возглавит министр финансов Константинос Петридис.

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