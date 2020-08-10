Минск, 10 августа, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Сотрудники органов правопорядка в Белоруссии «мягко» подавили несанкционированные акции протеста, только один раз при этом применив резиновые пули. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Homoatrox Милиция и белорусская оппозиция

«По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», — говорится в сообщении журналистов агентства.

«Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция — молодцы, справились. Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии», — цитируют Лукашенко журналисты.

Также он указал, что с 33 избирательных комиссий члены властями были эвакуированы их члены, которые «четко и быстро» провели подсчет голосов, что стабилизировало ситуацию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко рассказал, что страны Евросоюза на этот раз оказалась «кукловодом» белорусской оппозиции, планировавшей огорчить его в ходе президентской кампании.