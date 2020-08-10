Москва, 10 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В целом ситуация в России имеет незначительную, но положительную динамику по числу пациентов с коронавирусом, находящихся на стационарном лечении. Об этом 10 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Количество реанимационных больных в последнюю неделю спустилось ниже трех тысяч, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких», — сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 892 654 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 15 001 человек, выздоровели — 696 681. Всего было проведено более 30,8 млн тестов на коронавирус.

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