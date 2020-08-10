Лукашенко назвал президентские выборы в Белоруссии праздником
Минск, 10 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Победивший на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что голосование прошло как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче.
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Выборы в Белоруссии 2020
«Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью», — сказал Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что оппозицией в стране управляют из-за рубежа.
Он также считает, что некоторые демонстранты приехали с Украины и из России. «Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых».
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