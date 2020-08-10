Москва, 10 августа, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Котировки марки Brent 10 августа растут на 0,7%, достигнув к полудню отметки в $44,60. После тестирования 7 августа пройденного ранее сопротивления в $44 в качестве поддержки покупатели получили несколько новостей, которые стали своеобразным «топливом» для реализации последующего технического роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

lalabell68 Нефтяная вышка

«В отсутствие потрясений за счет инерции роста в течение ближайших дней можно будет увидеть возврат к постковидному пику в $45,80. Поводом для оптимизма послужили прозвучавшие на выходных комментарии топ-менеджера государственной Saudi Aramco Амина Нассера в отношении спроса на азиатском рынке, где экономика постепенно оживает после снятия экономических ограничений, вызванных коронавирусом.

В частности, Китай довел закупки черного золота в июле до 12,08 млн барр./сутки, сбавив темпы после рекордных 12,94 млн барр./сутки в июне. За I полугодие в Поднебесной импортировали на 11,6% больше баррелей, чем за аналогичный период в прошлом году.

Поддержкой также стали заверения представителей Ирака о готовности дополнительно сократить добычу на 400 тыс. барр./сутки в августе и в сентябре для компенсации избыточного по сравнению с предыдущими договоренностями в рамках ОПЕК+ производством. Это позволяет рассчитывать на уход с рынка «лишних» 1,0 млн барр./сутки в мае и «лишних» 485 тыс. барр./сутки в июне, которые образовались из-за действий «штрафников», где выделялся Ирак.

Способствует преобладанию покупателей и в целом нейтрально-благоприятный новостной фон. На выходных президент Трамп издал указ о новом пакете стимулов после провала переговоров о нём между демократами и республиканцами, что может поспособствовать ускорению процесса снятия имеющихся разногласий.

На более отдаленную перспективу ситуация по-прежнему выглядит неоднозначной. Рост числа зараженных коронавирусом бросает тень на перспективы сохранения темпов текущего восстановления мировой экономики и дальнейшего восстановления спроса на энергоносители.

Последняя макростатистика, особенно опубликованный 7 августа отчет по занятости в США, пока не дает поводов для коррекции в нефти. Однако нельзя их исключать в дальнейшем, в том числе и на этой неделе, несмотря на то, что технически картина пока складывается в пользу «быков», — полагает эксперт.

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