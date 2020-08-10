Москва, , 10:16 — REGNUM Нефть умеренно снизилась 7 августа, но это не помешало фьючерсам закрыть неделю в плюсе. Brent удержалась нал уровнем $44 доллара за баррель и консолидируется во флэте на торгах 10 августа, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В целом текущая обстановка на рынках располагает к подъему нефтяных цен. Рисковые активы пользуются спросом в начале новой торговой недели, поскольку инвесторы отыгрывают решение Трампа, который подписал закон о приостановке сбора налога на зарплаты до конца текущего года.

Налоговые каникулы коснутся всех американцев, заработок которых составляет менее 100 тыс. долларов в год.

Из позитивных отраслевых факторов стоит отметить, что Ирак подтвердил свою приверженность условиям сделки ОПЕК+ и дал обещание урезать производство нефти на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки в августе-сентябре.

Кроме того, пятничные данные Baker Hughes показали, что число действующих буровых установок в США сократилось на четыре единицы, до 176 штук. По сравнению с уровнями 2019 года в аналогичный период буровая активность упала более чем на 75%.

Впрочем, несмотря на все вышеперечисленные факторы, Brent не может развить импульс роста, поскольку в противовес действуют дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем и сохраняющееся беспокойство инвесторов по поводу восстановления экономики.

Более того, угроза дальнейшего отката цен от недавних максимумов над уровнем $46 сохраняется и реализуется в случае возобновления уклонения от рисков», — полагает эксперт.

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