Москва, 10 августа, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль с начала новой недели технически дает сигналы к продолжению роста. Котировки 10 августа обновили максимум пятницы 73,90. Таким образом, это может указывать на продолжения роста к цели 73,53, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Но, с другой стороны, фундаментальных драйверов для этого пока нет. Напротив, после того как Дональд Трамп одобрил новые меры поддержки граждан, а соответственно экономики США, аппетит на рисковые активы может повыситься, что окажет поддержку валютам развивающихся стран, и рублю в частности.

Помимо этого, на неделе может продолжиться рост нефти. Во-первых, в случае дальнейшего снижения запасов в нефтехранилищах Штатов. Официальные данные от минэнерго США выйдут 12 августа.

Во-вторых, уже на следующей неделе планируется заседание ОПЕК+. На нём может быть принято решение о сохранение добычи на текущем уровне, что может усилить рост.

В случае, если пара доллар/рубль на неделе уйдет ниже 72,64, то это станет первым сигналом к смене восходящего июньского тренда», — считает эксперт.

Читайте также: События в Белоруссии негативны для рубля