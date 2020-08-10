Москва, , 10:09 — REGNUM Новые риски для рубля создаёт обострение ситуации в Белоруссии после выборов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Политическая неопределённость у ближайшего соседа, вероятность какого-либо задействования России в конфликте — опасения для инвесторов, негатив для рубля.

Другие факторы на сегодня, 10 августа, достаточно нейтральны. Нефть после снижения в пятницу к $44,30 за баррель нефти марки Brent поднимается выше $4,80.

Настроения на финансовых рынках умеренно позитивны. Во многом это локально поддерживается вышедшими утром хорошими данными по потребительской инфляции в Китае. Она поднялась в июле на 2,7% год к году против 2,5% в июне.

Это свидетельствует о постепенном повышении платёжеспособного спроса и производственной деятельности, что положительно для рисковых активов.

В течение дня не ожидается иных важных событий, воздействующих на рубль. Вероятный диапазон колебаний его котировок — 72,90−74,50 руб./доллар», — полагает эксперт.

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