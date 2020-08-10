Минск, 10 августа, 2020, 09:12 — ИА Регнум. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительных итогам на выборах главы республики набирает 80,23% голосов. Об этом 10 августа сообщила председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

President.gov.by Александр Лукашенко на избирательном участке в день выборов президента Белоруссии

По её словам, явка на выборах президента страны составила 84,23%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики, в которых участвовали пять кандидатов —Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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