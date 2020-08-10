Минск, 10 августа, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Результаты выборов президента Белоруссии будут оглашены на пресс-конференции, которая запланирована Центральной избирательной комиссией республики на 09:00 (совпадает с мск).

ИА REGNUM Кандидаты

«Актуальными данными и тем, как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в девять утра», — цитирует сообщение комиссии телеканал «Беларусь 24».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным данным, по результатам голосования лидирует действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, за которого отдали свои голоса около 80% избирателей.

Сразу после выборов в Минске начались акции протеста. Тысячи людей одновременно зажгли свечи, фонарики мобильных телефонов и газовые зажигалки. Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.

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