Хабаровск, 10 августа, 2020, 11:28 — ИА Регнум. За сутки в Хабаровском крае зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Читайте также: Коронавирус в России: расслабляться поводов нет — все новости

В числе заражённых — двое детей шести и 13 лет.

На 10 августа в регионе зарегистрировано 8469 тыс. носителей коронавируса, 73 человека скончались, 16 человек — в тяжёлом состоянии. Всего лабораторно обследовано более 190 тыс. жителей Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия), подробно изучив даларгин, считает, что не стоит ожидать какого-то прорыва от этого запатентованного для леченияCOVID-19 отечественного препарата.