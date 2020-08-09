Российские журналисты пострадали от слезоточивого газа в Бейруте
Бейрут, 9 августа, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Корреспондент и оператор российского телеканала RT пострадали при применении слезоточивого газа в столице Ливана Бейруте. Об этом 9 августа передает RT.
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Слезоточивый газ
https://twitter.com/RT_russian/status/1292521480866103296
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в центре Бейрута возобновились массовые беспорядки, в ходе которых уже пострадали не менее 700 человек, один полицейский погиб.
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