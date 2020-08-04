В столице Ливана Бейруте 4 августа произошел сильный взрыв в порту. По одной из версий, взорвался корабль с пиротехникой.

Уже сообщается о десятке погибших и большом количестве пострадавших.

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