Пентагон следит за ситуацией после взрыва в Бейруте
«Мы знаем о взрыве и обеспокоены возможной гибелью людей в результате такого мощного взрыва», — сообщил представитель Пентагона.
Израильская сторона заявила, что не причастна к трагедии в порту Бейрута
Израильская сторона не причастна к трагедии, которая сегодня, 4 августа, произошла в порту ливанской столицы, передаёт Kan. Об этом радиостанции сообщил источник в израильских высших политических кругах.
При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии «Аль-Катаиб»
Генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб» Низар Наджарян погиб в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута.
Президент Ливана созвал Совет безопасности после взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте разрушил порт и серьезно повредил ближайшие районы, в сотнях домов по всей столице Ливана выбило стекла. Десятки человек погибли, ранения получили сотни человек.
При взрыве в Бейруте пострадали сотрудники посольств России и Казахстана
В здании посольства России в Бейруте взрывной волной оказалось выбито стекло, лёгкие травмы получила сотрудница дипломатической миссии.
В Ливане объявлен общенациональный траур по жертвам взрыва в Бейруте
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днём общенационального траура в связи со взрывом в порту Бейрута.
«Хезболла» заявила, что взрывы в порту Бейрута произошли не на её объекте
Взрывы, прогремевшие 4 августа в порту столицы Ливана, прогремели не на объектах «Хезболлы», сообщили представителя группировки. По их версии, взрывы произошли на складе в Бейруте, на который постоянно свозились боеприпасы.
Взрывную волну после взрыва в порту столицы Ливана ощутили на Кипре, 4 августа сообщает агентство Reuters.
Мощный хлопок был слышен в Никосии, от взрыва затряслись стекла в домах. О серьезных повреждениях не сообщается.
Эксперты оценивают мощность взрыва в Бейруте в 50−100 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва оказался разрушен порт Бейрута, сильно пострадали окружающие районы.
Читайте также: Взрывная волна из Бейрута добралась до Кипра
Версию, согласно которой взрыв в ливанской столице прогремел на стоящем в порту корабле с пиротехникой, опроверг глава общей безопасности Ливана, 4 августа сообщает Al Jazeera.
По словам ливанского чиновника, взорвалась не пиротехника, а другие взрывчатые вещества.
Читайте также: Названа версия взрыва в порту Бейрута
Турция готова оказать Ливану всю возможную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.
Он также выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В результате взрыва на корабле с пиротехникой днём 4 августа в порту столицы Ливана погибли не менее десяти человек, сотни человек пострадали. Взрывной волной затронуло прилегающий квартал, под завалами повреждённых домов могут находиться люди.
При взрыве в порту Бейрута пострадало здание российского посольства. Рассматриваются несколько версий случившегося.
Мощность взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту столицы Ливана, оценивается экспертами ориентировочно в 50−100 тонн тротила, сообщает телеграмм-канал Александра Михайлова.
Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
В результате мощных взрывов в столице Ливана разрушена инфраструктура порта, повреждены дома.
По словам одного из очевидцев, над городом взметнулся огромный огненный шар, а затем клубы дыма. Обрушились балконы домов, в высотных зданиях выбило стёкла.