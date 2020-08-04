4 Августа
 
21:05

Низар Наджарян. kataeb.org

21:03

Пентагон следит за ситуацией после взрыва в Бейруте

«Мы знаем о взрыве и обеспокоены возможной гибелью людей в результате такого мощного взрыва», — сообщил представитель Пентагона.

20:59

Последствия взрыва в Бейруте. Цитата Twitter @karlbooton

20:57

Израильская сторона заявила, что не причастна к трагедии в порту Бейрута

Израильская сторона не причастна к трагедии, которая сегодня, 4 августа, произошла в порту ливанской столицы, передаёт Kan. Об этом радиостанции сообщил источник в израильских высших политических кругах.

20:57

При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии «Аль-Катаиб»

Генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб» Низар Наджарян погиб в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута.

20:51

Президент Ливана созвал Совет безопасности после взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте разрушил порт и серьезно повредил ближайшие районы, в сотнях домов по всей столице Ливана выбило стекла. Десятки человек погибли, ранения получили сотни человек.

20:49

При взрыве в Бейруте пострадали сотрудники посольств России и Казахстана

В здании посольства России в Бейруте взрывной волной оказалось выбито стекло, лёгкие травмы получила сотрудница дипломатической миссии.

20:40

В Ливане объявлен общенациональный траур по жертвам взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днём общенационального траура в связи со взрывом в порту Бейрута.

20:40

«Хезболла» заявила, что взрывы в порту Бейрута произошли не на её объекте

Взрывы, прогремевшие 4 августа в порту столицы Ливана, прогремели не на объектах «Хезболлы», сообщили представителя группировки. По их версии, взрывы произошли на складе в Бейруте, на который постоянно свозились боеприпасы.

20:38

Взрывную волну после взрыва в порту столицы Ливана ощутили на Кипре, 4 августа сообщает агентство Reuters.

Мощный хлопок был слышен в Никосии, от взрыва затряслись стекла в домах. О серьезных повреждениях не сообщается.

Эксперты оценивают мощность взрыва в Бейруте в 50−100 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва оказался разрушен порт Бейрута, сильно пострадали окружающие районы.

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20:36

Версию, согласно которой взрыв в ливанской столице прогремел на стоящем в порту корабле с пиротехникой, опроверг глава общей безопасности Ливана, 4 августа сообщает Al Jazeera.

По словам ливанского чиновника, взорвалась не пиротехника, а другие взрывчатые вещества.

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20:36

Турция готова оказать Ливану всю возможную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Он также выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате взрыва на корабле с пиротехникой днём 4 августа в порту столицы Ливана погибли не менее десяти человек, сотни человек пострадали. Взрывной волной затронуло прилегающий квартал, под завалами повреждённых домов могут находиться люди.

20:35

При взрыве в порту Бейрута пострадало здание российского посольства. Рассматриваются несколько версий случившегося.

20:35

Мощность взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту столицы Ливана, оценивается экспертами ориентировочно в 50−100 тонн тротила, сообщает телеграмм-канал Александра Михайлова.

20:34

Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.

В результате мощных взрывов в столице Ливана разрушена инфраструктура порта, повреждены дома.

По словам одного из очевидцев, над городом взметнулся огромный огненный шар, а затем клубы дыма. Обрушились балконы домов, в высотных зданиях выбило стёкла.