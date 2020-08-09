Минск, 9 августа, 2020, 22:04 — ИА Регнум. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах президента республики с 71,4% голосов, свидетельствуют результаты экзит-пола по заказу телеканала СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

Основной соперник действующего главы государства в Светлана Тихановская набирает 10,1% голосов.

Явка по состоянию на 18:00 (совпадает с мск) составила 79%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 августа, председатель ЦИК БелоруссииЛидия Ермошинав эфире телеканала «Беларусь-1» заявила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики может обнародовать предварительные итоги президентских выборов-2020 в ночь на 10 августа.

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