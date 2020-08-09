Минск, 9 августа, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии в ночь на 10 августа может обнародовать предварительные итоги президентских выборов-2020. Об этом 9 августа заявила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

Ермошина выразила надежду, что сотрудники ЦИК смогут подвести предварительные итоги выборов по всей стране до 02:00 часов ночи (совпадает с московским).

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах-2020, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. При этом в Минске некоторые участки продолжили работу в связи с тем, что не все желающие успели проголосовать.

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