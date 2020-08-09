Минск, , 20:14 — REGNUM В Белоруссии официально завершилось голосование на выборах президента, избирательные участки закрылись 9 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Известно, что сотрудники избирательных комиссий уже приступили к подсчету голосов избирателей.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошло основное голосование на выборах президента страны. Досрочно голосование в стране стартовало 4 августа.

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