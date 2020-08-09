Анкара, 9 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Врачи в Турции работают над разработкой десяти препаратов против СOVID-19 и восьми вакцин от коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 9 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии открытия Центра усовершенствования при Институте управления промышленности Турции (TÜBİTAK).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Две вакцины против коронавируса… успешно прошли испытания на животных, — заявил глава государства. — Разрешены клинические испытания одной из них на людях».

По его словам, в списке стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа, Турция занимает третье место.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за последние сутки в Турции выявили 1172 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Турции за сутки выявили более 1,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2