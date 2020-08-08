Анкара, , 23:09 — REGNUM За последние сутки в Турции выявили 1172 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 8 августа сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter.

По его данным, всего в стране за период с начала эпидемии выявлено уже 239 622 инфицированных коронавирусом.

Министр также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 5829. Излечились и были выписаны из больниц 222 656 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что во всём мире за последние сутки выявлен 284 441 случай заражения коронавирусом.

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