Бейрут, 9 августа, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В ходе столкновений с протестующими в Бейруте, которые произошли накануне, 8 августа, пострадали свыше 100 военнослужащих Ливана. Об этом 9 августа сообщает ливанская армия на своей странице в соцсети Twitter.

Voice of America Солдаты ливанской армии

В сообщении указывается, что во время выполнения подразделениями армии Ливана задач по сохранению безопасности в Бейруте, протестующие забрасывали военнослужащих камнями, крупными петардами и коктейлями Молотова

«105 (военнослужащих) пострадали, среди них восемь офицеров, двое из них получили серьезные ранения», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работы по поисково-спасательной операции в Бейруте, который пострадал от двойного мощного взрыва 4 августа в городском порту, завершили специалисты МЧС России.