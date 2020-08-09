Бейрут, , 15:02 — REGNUM Работы по поисково-спасательной операции в Бейруте, который пострадал от двойного мощного взрыва 4 августа в городском порту, завершили специалисты МЧС России. Об этом 9 августа рассказали в оперативном штабе российского ведомства.

«Поисково-спасательные работы завершены, аварийно-спасательные — продолжаются», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также там сообщили, что в минобороны Ливана, как принимающая сторона, сделали официальное заявление о том, что больше они не ожидают обнаружения живых людей под завалами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее о гибели 32-летнего гражданина Украины Уильяма Азара в результате произошедшего 4 августа взрыва в порту Бейрута, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

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