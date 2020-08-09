Минск, 9 августа, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии проходит в целом спокойно. Интернет при этом доступен избирательно, Telegram требует ручной настройки.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Основной день голосования начался с проблем у пользователей интернет-ресурсов: заблокировано несколько новостных ресурсов, в том числе зарубежных. В частности, не открывается страница https://belarus.regnum.ru

При этом доступны многие местные новостные порталы. Прекрасно открывается сайт президента и других госструктур (некоторые оппозиционные СМИ сообщали об обратном).

Telegram и многие другие популярные мобильные приложения работают с проблемами или не работают вовсе. При настройках прокси-серверов вручную телеграм-переписка восстанавливается, становятся доступны сервисы Youtube, Facebook, «ВКонтакте» и другие социальные сети.

Госмонополист «Белтелеком» и спецслужбы отрицают свою причастность к созданию проблем для интернет-пользователей. Пользователи же, судя по сообщениям на личных страницах, в большинстве своём придерживаются иного мнения.

Государственные СМИ активно освещают участие в голосовании Александра Лукашенко. В ряде регионов, сообщает Центризбирком, явка превысила половину списочного состава избирателей — то есть выборы там уже состоялись. Подсчёт голосов начнётся после закрытия избирательных участков в 20.00.

МВД, КГБ и другие спецслужбы находятся в режиме усиления. Въезд в Минск контролируют военные.

Милиционерами проводятся проверки автотранспорта, у прохожих на улицах активно проверяют документы.

Ближе к обеду в Минске внезапно начался ливень при почти ясном небе.

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