Минск, 9 августа, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Мгновенный ответ последует в адрес средств массовой информации в случае если представители СМИ «будут бороться против страны» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа, сообщает РИА Новости.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Если будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный ответ», — заявил Лукашенко, обращаясь к журналистам.

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходит основное голосование на выборах главы республики. По данным на 10:00, явка избирателей составила 45,33%.

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