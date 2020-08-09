Минск, , 11:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов главы государства страна не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну. Об этом белорусский президент заявил сегодня, 9 августа, на избирательном участке.

По словам Лукашенко власти предусмотрели множество вариантов развития событий и не допустят негативного развития событий. Кроме того, Лукашенко считает, что оснований для каких-то противоборств просто нет.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — сказал Лукашенко.