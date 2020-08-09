Минск, 9 августа, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В последнее время во въезде в Белоруссию пограничным комитетом республики было отказано 170 гражданам с фальшивыми документами. Об этом 9 августа сообщил журналистам после своего участия в голосовании на выборах президента республики действующий глава государства Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии

Как рассказал нынешний белорусский президент, утром 9 августа им был заслушан доклад государственного пограничного комитета страны, в котором сообщалось, что за последнее время во въезде в Белоруссию отказано 170 гражданам.

«Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный», — пояснил Лукашенко.

Также он отметил, что власти Белоруссии из-за последних событий усилили наблюдение на границе республики с Россией.

«Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны», — указал нынешний белорусский президент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны.