Минск, , 11:56 — REGNUM Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны. Об этом 9 августа сообщает агентство БелТА.

Александр Лукашенко голосует President.gov.by

Также сообщается, что нынешний белорусский лидер традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередь длинною не менее километра из желающих проголосовать на выборах президент Белоруссии выстроилась у посольства республики в Варшаве.

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