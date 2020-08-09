Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Белоруссии
Минск, 9 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны. Об этом 9 августа сообщает агентство БелТА.
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Александр Лукашенко голосует
Также сообщается, что нынешний белорусский лидер традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередь длиною не менее километра из желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии выстроилась у посольства республики в Варшаве.