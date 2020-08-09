Варшава, , 11:40 — REGNUM Очередь длинною не менее километра из желающих проголосовать на выборах президент Белоруссии выстроилась у посольства республики в Варшаве. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что перед избирательным участком, который находится в белорусском посольстве в столице Польши, собралась очередь не менее чем из тысячи человек, которая растянулась на несколько кварталов города не менее чем на один километр.

Кроме этого, уточняется, что по состоянию на 9:30 (10:30 мск) на избирательный участок еще не смогли попасть желающие отдать свои голоса граждане Белоруссии, занявшие очередь, по их словам, в 5:30 (6:30 мск).

При этом указывается, что на избирательный участок запускают по одному человеку, так как на нем только одна кабинка и одна урона для голосования, и на процедуру голосования уходит от трех до семи минут.

Из-за этого стоящие в очереди высказывают опасения, что им не удастся проголосовать до закрытия участка в 20:00 (21:00 мск), а в посольстве заявили, что данные ограничения введены по причине пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский посол в России Владимир Семашко рассказал, что на избирательном участке в Москве, где проходит голосование на выборы в президенты Белоруссии, 9 августа ожидается 2−2,5 тыс. избирателей, желающих отдать свои голоса.