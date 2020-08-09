Москва, 9 августа, 2020, 09:17 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились 803 пациента. Об этом 9 августа рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб столицы по борьбе с новым заболеванием.

Дарья Драй ИА REGNUM Противошоковая палата

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 189 657.

Кроме этого, указывается, всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для болеющих новым заболеванием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двенадцать пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России.