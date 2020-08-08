Москва, , 23:37 — REGNUM Более десяти пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом 8 августа сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 12 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что в Российской Федерации к сегодняшнему дню, 8 августа, проведено более 30,3 млн тестов на коронавирус SARS-CoV-2.

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