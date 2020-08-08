Санкт-Петербург, 8 августа, 2020, 11:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это всего на два случая меньше, чем было выявлено днем ранее, сообщили 8 августа в федеральном оперативном штабе. Суточные темпы выздоровления ранее заболевших оказались почти в два раза ниже. Смертность от COVID-19 в Петербурге остаётся довольно высокой.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице им. Боткина. Санкт-Петербург

По данным оперативного штаба, с учетом новых данных, к 8 августа за всё время пандемии в Петербурге зафиксировано 32 730 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 24 009 человек, в том числе 83 пациента выписаны за последние сутки.

Продолжает увеличиваться смертность от COVID-19. За последние сутки подтверждена гибель от этой болезни еще 10 пациентов. В этот раз Петербург уступил незавидное «лидерство» Москве (14 случаев). Общее количество смертей, непосредственной причиной которых стал коронавирус, достигло в Петербурге 2146 случаев.

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 178 человек. Под медицинским наблюдением в городе находится 889 человек. Из них всего один человек в обсерваторе, 548 — на самоизоляции, 340 — контактные лица.