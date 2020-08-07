Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга установил тариф на реабилитацию пациентов после COVID-19. Сумма восстановления перенесшего коронавирусную инфекцию пациента превышает стоимость реабилитации пациентов с травмой позвоночника или перенесших операцию на мозге по удалению злокачественных опухолей.

Как пишет 7 августа издание «Фонтанка», судя по соглашению петербургских властей и Фонда ОМС, на реабилитацию каждого пациента, переболевшего внебольничной пневмонией и пережившего лечение после COVID-19, больницам из ФОМС будет выделено по 72 179 рублей — на взрослого пациента, и по 45 672 рубля — на ребенка.

«В систему ОМС для реабилитации после COVID-19 включен расположенный в Петербурге детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство)», — уточняет издание.

По расчетам чиновников, реабилитация переболевших обойдется Фонду ОМС дороже, чем восстановление пациентов с травмами позвоночника или перенесших операцию на мозге по удалению злокачественных опухолей.

Отметим, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 32 575 случаев заражения COVID-19. Скончались 2136 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 23 926 человек. Под медицинским наблюдением находится 1038 человек.

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