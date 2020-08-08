Москва, 8 августа, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Профессии и сферы труда, представителям которых будет наиболее легко найти себе подработку, назвали эксперты Института прогрессивного образования. Результаты их исследования 8 августа приводит RT.

Репин Илья. Бурлаки на Волге. 1872-1873

Как указывают эксперты, быстро можно найти себе дополнительный заработок в сфере электронной торговли, где востребованы такие специальности, как оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов.

Также относительно быстро подработку найдут провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы.

Кроме этого, по мнению экспертов, в интернете множество вакансий для работающих в сфере онлайн-образования, что может позволить подработать онлайн-репетиторам, аналитикам, контент-менеджерам, менеджерам по продажам и продвижению образовательных проектов, составителям рефератов и курсовых, а также модераторам форумов или групп в соцсетях.

В то же время всё ещё есть дефицит в сфере сотрудников в сфере логистики и дистрибуции и много возможностей для подработки у курьеров, грузчиков, менеджеров, кладовщиков и водителей, включая таксистов.

Помимо этого, эксперты уточнили, что из-за сохраняющихся из-за пандемии высоких санитарно-эпидемиологических требований к бизнесу существует большой спрос на специалистов в сфере уборки и дезинфекции помещений — уборщиков и дезинфекторов. При этом также есть много вакансий в сфере услуг — строителей, ремонтников, работников коммунальных служб и нянь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно, что жители России стали чаще проявлять интерес к государственной службе, во II квартале 2020 гада интерес граждан вырос на 20%, а за год в два раза (на 107%).