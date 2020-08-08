Мадрид, 8 августа, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс Гран-Канария — Мадрид, 6 августа был вынужден экстренно совершить посадку в аэропорту Малаги. Причиной экстренной посадки воздушного судна стал отказ одного из пассажиров надеть защитную маску. Об этом 7 августа сообщает El Periodico со ссылкой на источник в авиакомпании.

StelaDi Пассажир самолета

Пассажиром, отказавшимся надеть маску, оказался гражданин Украины. Сообщается, что члены экипажа неоднократно просили мужчину надеть средство защиты.

В Малаге выхода пассажира из самолета ожидали представители гражданской гвардии. После высадки пассажира самолет вылетел в Мадрид. Согласно копии отчета командира экипажа, предоставленной гражданской гвардии в Малаге, у пассажира, отказавшегося надеть маску, были симптомы алкогольного опьянения.

На странице ассоциации диспетчеров Испании (Controladores Aéreos) в социальной сети Twitter также сообщили, что 6 августа рейс был срочно перенаправлен в Малагу в связи с «конфликтным пассажиром на борту».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вагоне метро в городе Харькове произошла драка из-за того, что один из пассажиров был без защитной маски, и работники метрополитена в связи с этим сделали мужчине замечание. На замечание работников метрополитена мужчина отреагировал кулаками.