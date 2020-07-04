Харьков, Украина, , 11:18 — REGNUM В вагоне метро города Харькова на Украине произошла драка, сообщает 3 июля портал Status Quo.

Согласно опубликованной видеозаписи, снятой на месте события, в ходе движения поезда пассажир вагона бросился с кулаками на мужчину, одетого в оранжевую жилетку (предположительно работник метрополитена). Несколько пассажиров оттеснили мужчину от работника метрополитена. Одна из пассажирок предложила взять у нее медицинскую маску, на что последовал отказ, а одна из женщин, предположительно в адрес работников метрополитена заявила: «вы не имеете права указывать что нам делать».

По информации очевидцев произошедшего, пассажир бросился с кулаками на мужчину в оранжевой жилетке, после того, как он сделал ему замечание, что тот ехал в вагоне без маски.

«Инцидент произошел на Холодногорско-заводской линии, на отрезке между станциями «Холодная гора» и «Южный вокзал», — сообщает украинское СМИ.

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Напомним, в Киеве пассажирами был избит водитель трамвая после просьбы одеть защитные маски.

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