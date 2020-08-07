Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 22:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в июне 2020 года от коронавирусной инфекции как основной и сопутствующей причины смерти, а также с подтвержденным положительным диагнозом на наличие коронавирусной инфекции скончались 1849 человек. Такие данные 7 августа опубликовал Росстат.

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Подсчитывая смертность, связанную с коронавирусной инфекцией, Росстат выделяет четыре группы смертей:

COVID-19 как основная причина смерти. Число летальных исходов в этой группе в июне 2020 года в Петербурге составило 837 случаев; COVID-19 предполагается как основная причина смерти согласно клинической картине заболевания, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции пока исследуются. Таких случаев в июне 2020 года в Петербурге произошло 308; COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В июне 2020 года в Петербурге задокументировано 122 таких случая; COVID-19 у пациента диагностирован, но не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в Петербурге в июне зафиксировано 582.

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В целом по России за июнь 2020 года зафиксировано 11 917 смертей, прямо или косвенно связанных с коронавирусной инфекцией. Таким образом, печальный «вклад» петербургской смертности в эту страшную цифру составил 15,5%. То есть каждая шестая подобная смерть произошла в Петербурге.

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По данным на 7 августа, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 32 575 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 2136 человек. Выздоровели 23 926 человек. Таким образом, летальность коронавирусной инфекции в Петербурге составляет на сегодня 6,55%. Это самый высокий показатель в России и регионах Северо-Запада.

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