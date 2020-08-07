Минск, 7 августа, 2020, 21:30 — ИА Регнум. «Задержанные в Белоруссии российские граждане должны быть как можно быстрее переданы соответствующим органам Российской Федерации. Это необходимо сделать ради сохранения дружеских отношений с союзной Россией и полной реализации подписанного Вами 8 декабря 1999 года Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Это нужно народам наших государств», — сказано в обращении к Александру Лукашенко лидеров белорусских левопатриотических общественных объединений из Координационного Совета «Единство».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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В обращении отмечено, что в СМИ «постоянно муссируется информация о задержании белорусскими правоохранительными органами 33 россиян, которых в нашей республике называют боевиками». Об этом же говорил и сам Лукашенко 4 августа в послании белорусскому народу и Национальному собранию, напомнили лидеры белорусских общественных объединений.

Они считают, что арест 33 граждан России используется «определёнными силами на радость Западу» — «разыгрывается антироссийская карта, ведущая к подрыву белорусско-российских отношений».

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Лидеры белорусских НГО также отметили множество сообщений в прессе «о намерении белорусских властей передать часть россиян, которые участвовали в защите народа Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики от фашистской агрессии ВСУ, на расправу в лапы необандеровского режима Украины». Авторы документа уверены, что удовлетворение требований официального Киева может нанести ущерб репутации Белоруссии.

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«К сожалению, братский народ Украины переживает сейчас не лучшие времена, нынешняя власть там оказалась под контролем профашистских сил, являющихся ставленниками Запада, — сказано в документе. — Недавно мы отметили 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне против гитлеровского фашизма. Мы не должны забывать, что на стороне гитлеровцев воевали также и украинские бандеровцы. Украинские бандеровцы активно участвовали в карательных операциях гитлеровских оккупантов против населения Белоруссии, в том числе Хатыни».

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«Несмотря на то, что необандеровские власти обвиняют некоторых из задержанных российских граждан в участии в боевых действиях против ВСУ в Донбассе, передача их на расправу киевскому режиму недопустима. Широкой общественности стали известны факты бомбардировки войсками необандеровцев мирных городов Донбасса и других преступлений против человечности, в том числе в отношении мирного населения, которое киевское правительство считает своим. Поэтому справедливая борьба защитников Донбасса нашла поддержку прогрессивных сил во всём мире», — констатировали лидеры белорусских НГО.

Обращение подписали председатель Республиканского гражданского комитета патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов, председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников, а также секретарь Координационного совета «Единство» Генрих Симановский.

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