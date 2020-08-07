7 августа 2020 | Время чтения 22 мин

В связи с приближением президентских выборов в Белоруссии, страны западной демократии – США и члены НАТО — намереваются использовать предвыборную кампанию для дестабилизации политической обстановки в стране с целью устранения от власти действующего президента Лукашенко.

Дмитрий Норильцев, , 11:20 — REGNUM В прошлом расследовании «Белорусский цирк: зачем Лукашенко российские заложники» мы на фактах, с приведением сканов билетов, показали всю нелепость и лживость обвинений официального Минска в адрес арестованных российских в республике российских граждан.

Национализм в Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Вчера в очень обстоятельном авторском расследовании Александра Коца в КП «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины» были приведены еще более серьезные доказательства причастности именно спецслужб Украины к этой провокации. Соответственно, встает логичный вопрос — а что делают в этой ситуации белорусские спецслужбы и почему они, по сути, идут на поводу не только у врагов Союзного государства Белоруссии и России, но и у личных врагов Лукашенко?

Почему можно ставить вопрос таким образом. Очень просто — силовая компонента всегда является отражением тех политических процессов, которые идут в политических верхах. А кто именно плотно занимается белорусским вопросом на Украине и готовит соответствующие резолюции для принятия политиками на самом верху — мы и покажем в этой статье-расследовании.

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Мало кто будет спорить с тем, что в связи с приближением президентских выборов в Белоруссии, страны западной демократии — США и члены НАТО — намереваются использовать предвыборную кампанию для дестабилизации политической обстановки в стране с целью устранения от власти действующего президента Лукашенко.

С целью создания условий для победы оппозиции любыми методами, причем не только пропагандистскими, но и силовыми, западные кураторы, среди прочих акций и мероприятий, делают ставку, в том числе, на вмешательство Украины во внутренние дела республики.

При этом находящиеся у власти украинские политики должны организовать «экспорт» на территорию соседней с ними Белоруссии украинского опыта организации протестных акций и беспорядков для последующего антиконституционного переворота с целью насильственного захвата власти в стране прозападной оппозицией. О причастности Украины к этой программе западных кураторов свидетельствуют множество фактов.

Так, З июля 2020 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук официально проинформировал депутатов о том, что группой украинских парламентариев создано межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию».

В состав этого объединения вошли представители партии «Европейская солидарность», партии «Голос», депутатской группы «За будущее», а также «внефракционные» народные депутаты. В частности, среди тех парламентариев, кто намерен бороться за победу демократических сил в Белоруссии, числятся следующие особи:

Андрей Парубий — депутат от фракции «Европейская солидарность», бывший комендант Самообороны Майдана в 2013—2014 гг., непосредственно причастный к организации антиконституционных беспорядков на Майдане, ставший затем председателем (спикером) Верховной Рады;

Степан Кубив — член той же фракции, бывший глава Нацбанка Украины;

Антон Поляков — бывший член партии «Слуга Народа», предприниматель и владелец торговой сети с демонстративным (наполовину нецензурным) наименованием на украинском языке «Підра…» (в переводе на русский — «Подсчитай»);

Соломия Бобровская — депутат от фракции «Голос» (в отношении Бобровской см. приложение №1). Председателем данного парламентского объединения «За демократическую Белоруссия» назначен депутат от партии «Европейская солидарность» — Алексей Гончаренко, который официально информировал общественность о ближайших задачах объединения, намеченных для неотложной реализации:

1. Подготовить обращение Верховной Рады к президенту Лукашенко с требованием прекратить любые репрессии против политических оппонентов.

2. Обязать Лукашенко обеспечить честные, свободные и демократические выборы под руководством и контролем международных наблюдателей.

3. Информировать международные организации (?) о политической ситуации в Белоруссии.

4. Помогать белорусским политическим узникам выйти на свободу для борьбы с диктатурой Лукашенко. Белоруссия для Украины — братская страна и потому она должна быть свободной и демократической. И по этой причине Украина обязана оказать Белоруссии настолько действенную помощь, чтобы она перестала быть в вассальной зависимости от России.

5. Не допустить фальсификации результатов президентских выборов, к чему обязательно прибегнет Лукашенко для того, чтобы остаться у власти.

6. Конечные цели функционирования депутатского объединения «За демократическую Белоруссию» в Верховной Раде Украины: «Оказать помощь белорусам воссоздать демократическое, свободное и действительно независимое государство, чтобы возвратиться(?) на путь европейской интеграции с Европейским Союзом и НАТО».

15 июля 2020 года, на утреннем заседании Верховной Рады Украины, с парламентской трибуны выступила Бобровская Соломия Анатольевна, «депутатка» от партии С. Вакарчука «Голос», она же — секретарь комитета Верховной Радыпо вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заместитель главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и член межфракционного объединения в Верховной Раде Украины «За демократическую Белоруссию».

Её речь была посвящена призывам ко всем депутатам и ко всему народу Украины официально выразить свой протест клике диктаторского режима Лукашенко в Белоруссии.

Как сообщила Бобровская, 14 июля народные демократические массы вышли на улицы Минска с требованиями отставки Лукашенко и призывами голосовать за настоящих народных избранников. Но силовые структуры — полиция и агенты госбезопасности — стали избивать мирных демонстрантов и арестовали не менее двух сотен демократических протестантов.

Озабоченная притеснениями инакомыслия в Белоруссии, депутат Бобровская потребовала от Верховной Рады выразить официальный протест незаконным преследованиям и массовым арестам политических оппонентов Лукашенко.

Бобровская напомнила, что во время украинской революции «Достоинства» (революція «Гідності»), которая началась осенью 2013 года и завершилась победой демократических сил в начале 2014 года, в этой революции принимали участие белорусские патриоты. А некоторые из них во время событий на Майдане даже погибли в борьбе за стремление Украины занять достойное место среди цивилизованных государств Европы.

Бобровская, говоря о погибших белорусах, имела в виду гражданина Белоруссии, застреленного на Майдане 20 января 2014 года. Это — Жизневский Михаил Михайлович, называвший себя врагом диктатуры Лукашенко, и покинувший свою родину, якобы, по причинам политических преследований.

Проживая на Украине, он стал членом украинской бандеровской организации УНА-УНСО. Во время революции «Гідності», активист Жизневский был членом Самообороны киевского Майдана и подчинялся непосредственно коменданту Самообороны — Андрею Парубию.

По мнению Бобровской, Верховная Рада Украины обязана выступить с обращением к мировой общественности, в котором поддержать стремление народа Белоруссии к достижению ценностей европейской демократии, к защите прав на свободу демонстраций, свободу выбора народных кандидатов на пост президента, свободу голосования, и свободу выражать на митингах свое мнение, не совпадающее с идеологией Лукашенко и его приспешников.

Кроме этого, Бобровская предложила в качестве благодарности за помощь белорусских патриотов украинцам во время событий на Майдане, оказать не только моральную, но и любую необходимую помощь в справедливой борьбе демократических сил Белоруссии против антинародной диктатуры президента Лукашенко, чтобы не допустить его избрания еще на один срок.

Вряд ли это выступление Бобровской с трибуны Верховной Рады было спонтанным и заранее не согласованным с кураторами, как минимум, из Парламентской Ассамблеи НАТО.

Как известно — одной из основных задач этой Ассамблеи является «доведение до ведома соответствующих стран проблем, которые могут беспокоить то или иное государство».

И вряд ли для председателя (спикера) Верховной Рады и всего руководства Украины были неожиданными эти лозунги Бобровской о необходимости поддержать белорусскую оппозицию, а президенту Лукашенко демонстративно указать на то, как он, по мнению украинских парламентариев-необандеровцев, обязан поступать.

Хотя никакие официальные обращения к властям Белоруссии от имени Верховной Рады приняты не были, тема выступления Соломии Бобровской объективно свидетельствует о том, что вся эта ситуация в парламенте была заранее спланирована и является заведомо демонстративным и намеренным вмешательством Украины во внутренние дела суверенного государства.

Реальная цель этого мероприятия — продемонстрировать соответствующим западным кураторам готовность украинского истеблишмента принять участие в дестабилизации внутриполитических процессов в Белоруссии.

А кроме этого — поддержать, и не только морально, белорусскую оппозицию, пытающуюся организовать некое подобие «цветной» революции, под названием «Революция Надежды», которая по образцу украинской «Революції Гідності» предназначена для совершения антиконституционного переворота и силового отстранения от власти действующего президента.

Кроме политического вмешательства во внутренние дела Белоруссии с парламентской трибуны Верховной Рады Украины, давление оказывается и через украинские средства массовой информации.

В газетных публикациях под явно спекулятивными названиями, типа — «Лукашенко не на шутку испугался», распространяются слухи о терроре белорусской власти против политических оппонентов, предвзято комментируются слухи о незаконных арестах, об антинародной политике его преступной клики и нарушении прав белорусского народа на прозрачные демократические выборы президента.

При ознакомлении с текстами выступлений и публикаций в СМИ, вызывают закономерный интерес биографические данные некоторых, так называемых, комментаторов.

К примеру, один из них — Трюхан Вадим Валериевич, выступающий от имени общественной организации «Европейское движение Украины». (В отношении Вадима Трюхана см. приложение №2).

В своих публикациях и комментариях, Вадим Трюхан, в частности, призывает украинскую и цивилизованную европейскую общественность «оказать всестороннюю поддержку справедливой борьбе народа Белоруссии за свое демократическое будущее».

А победа без сомнения будет ими достигнута потому, что сам Лукашенко смертельно боится всех своих конкурентов на предстоящих в августе президентских выборах. По этой причине он варварски разгоняет мирные демонстрации. По этой причине он подверг аресту наиболее перспективных кандидатов по сфабрикованным лживым обвинениям.

И это потому, что у него практически отсутствуют действенные аргументы и перспективные реформы, какие он смог бы противопоставить современным предвыборным технологиям, в частности, как у его конкурента Виктора Бабарыки. Эти демократические технологии (цитата из Трюхана):

«…достаточно технологичны и рассчитаны на целевую группу, которая выпадает из традиционной коммуникации белорусской власти. Это — средний класс. Соответственно, власть не знает, как реагировать на нее, а потому решила арестовать Бабарыку и лидера незарегистрированной в Белоруссии партии «Народная громада» Николая Статкевича.

По этой причине в среде протестующей части общества рассматривается такое понятие, как Революция Надежды, потому что белорусы не хотят жить по-старому в полицейском государстве».

По информации из неофициальных источников, к отправке в Белоруссию для оказания интернациональной помощи во время «Революции Надежды», которая планировалась на июль 2020 года к началу компании по выборам президента, на белорусскую территорию должны были прибыть украинские активисты, имевшие опыт киевского Майдана и прошедшие дополнительную подготовку в специальных лагерях на Украине, в Польше и Литве.

Но их последующее прибытие в Белоруссию предполагалось не через украинско-белорусскую границу, а непосредственно из Польши, Литвы и даже через Россию, чтобы в случае их возможного задержания не было претензий к украинским властям и обвинений в том, что граждане Украины направлены с ведома украинских властных структур.

Причем через российскую границу в Белоруссию должны были прибыть украинские граждане, переправленные перед этим на территорию России в качестве «заробитчан». И поступающая сегодня из Белоруссии информация однозначно говорит о том, что украинской стороне по заданию западных кураторов удалось переправить в республику достаточное количество боевиков-инсургентов для организации 9−10 августа Майдана в центре Минска.

Необходимо отметить, что украинский парламентарий Бобровская, в качестве сопредседателя группы по парламентским связям с республиками Прибалтики, и «дипломат» Трюхан, ответственный за взаимодействие с посольствами иностранных государств и с миссией Украины при НАТО, неоднократно в 2019 — первой половине 2020 года посещали и Польшу и Литву, где у них была возможность координировать разработку и варианты реализации анти-белорусских акций с соответствующими структурами этих стран и западными кураторами.

А на территории Украины литовские и польские инструкторы на тренировочных базах Львовской академии сухопутных войск осуществляли подготовку не только военнослужащих украинской армии, но и, так называемых, «добровольческих» отрядов украинских националистов, сформированных для военных действий, как на востоке Украины, так и для применения в конфликтных точках.

К указанному выше необходимо добавить, что еще 11 июня 2020 года Белоруссию посетила представительная и достаточно многочисленная делегация Украины с официальным визитом. Делегацию возглавлял министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, он же вице-премьер министр Украины Алексей Резников.

В состав делегации были включены также министр обороны Украины генерал Андрей Таран, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, представители МИД Украины и другие официальные лица.

В составе этой делегации в Минск прибыл и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Евгеньевич Костин. Он также постоянный член межпарламентской Ассамблеи Верховной Рады Украины и Сейма Литовской республики.

Кроме этого, Костин член группы по межпарламентским связям с Сенатом США, парламентами Великобритании, Норвегии и Канады. Одновременно с этим, Костин член партии «Слуга народа», которую возглавлял Вадим Трюхан. В 2014 году Костин — активный координатор событий на Майдане вместе с Вадимом Трюханом.

На протяжении 2019 — первой половины 2020 годов Костин неоднократно посещал Польшу и Литву, где, как Бобровская и Трюхан, координировал подготовку украинских интернационалистов для их «участия» в предстоящих выборах президента Белоруссии.

Также по информации из неофициальных источников стало известно, что отдельные представители многочисленной украинской делегации, посетившие Белоруссию 11 июня 2020 года, в том числе и Костин, имели неофициальные встречи с представителями белорусской оппозиции, готовившейся к предстоящим выборам президента.

Исходя из вышеизложенного, понятно, что если такие откровенные необандеровцы и агенты спецслужб Запада формируют официальный внешнеполитический курс Украины в отношении Белоруссии, то удивляться провокациям украинских спецслужб не приходится.

Но вопрос, заданный в начале статьи, остается — куда смотрят и на кого в этой ситуации работают белорусские спецслужбы?

Приложение №1. Краткая справка

Бобровская Соломия Анатольевна, родилась 20 декабря 1989 года в гор. Ровно (Украина). Во время учебы в средней школе, стала членом националистической молодежной организации украинских скаутов «Пласт» (впоследствии она принимала участие в создании женских объединений «Пласт» по всей Украине). С 2005 по 2007 год — слушатель программы Регионального информационно-компьютерного центра Ровенской областной администрации.

С 2007 по 2012 г. — студентка факультета философии Львовского национального университета, магистр философии. В настоящее время там же числится заочным слушателем аспирантуры. Тема ее диссертации: «Свобода как источник общественно-правовой легитимизации гражданского общества».

Будучи еще студенткой, в 2009 году, вступила во Всеукраинскую Молодежную общественную организацию — Фундация Региональных инициатив (сокращенно — ВМГО ФГИ). Зарегистрирована 6 декабря 2007г. при содействии фонда Сороса. Основная задача организации: подготовка молодых лидеров Украины.

Как перспективный молодой лидер, Бобровская, в 2010 г., будучи еще студенткой Львовского университета, по квоте ВМГО ФГИ прошла курс стажировки в Канадском парламенте, базируясь в офисе депутата канадской Либеральной партии — Эндрю Каниа. По состоянию на 2019 год, ВМГО ФГИ насчитывала по Украине до 50 региональных центров и до 800 активистов.

После окончания университета, с 2012 по 2014 год, и с января по июнь 2015 года, философ Бобровская числится куратором проектов общественной организации «Центр гражданских свобод», которая зарегистрирована 30 мая 2007 г. при содействии фонда Сороса.

Основная задача этого Центра — продвижение общеевропейских ценностей, таких как «защита прав человека, и солидарность с демократическими силами не только на Украине, но и во всей Евразии, ради реального утверждения принципа общечеловеческого достоинства».

В 2014 году она заканчивает во Львове, так называемый, «Институт гражданского лидерства», основанный по инициативе фонда Сороса для подготовки молодых политиков Украины. Одновременно с этим — слушатель курса Международного фонда «Украинская школа политических студий» — совместного проекта общественной организации «Лаборатория законодательных инициатив» (г.Киев, ул. Нижний Вал, 15) и Совета Европы, для подготовки молодых политиков Украины.

В 2014 году «молодой политик» Бобровская назначена (в 24 года!), в первый раз после полученных ею образований, на официальную должность в сфере государственного управления: помощник вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

Во время событий на Майдане в 2014 году — Бобровская среди кураторов общественного движения «Честно. Фильтруй Раду», созданного для противодействия работе предыдущей Верховной Рады, подчинявшейся президенту Януковичу, а также для отбора патриотических кандидатов в новый проевропейский парламент Украины. В это же время Бобровская была соучредителем организации общественных инициатив «Евромайдан SOS».

В 2015 году награждена медалью Украинской православной церкви Киевского патриархата «За жертвенность и любовь к Украине». Награду вручал глава УПЦ КП — Филарет.

С октября 2015 г. назначена советником главы Одесской областной державной администрации (ОДА) — Михо Саакашвили. В апреле 2016 года, по указанию президента П. Порошенко, который уже предполагал скорую возможность разрыва отношений со своим грузинским другом, 25-летнюю Бобровскую назначили заместителем Саакашвили — пока еще действующего главы ОДА.

9 ноября 2016 года Саакашвили был уволен, а исполняющей обязанности главы Одесской ОДА, по указанию Порошенко, была назначена Соломия Бобровская. На этой должности она проработала до 12 января 2017 года.

С конца августа и включительно по ноябрь 2017 года, она проживала в Бостоне (США), и проходила «научную» стажировку в Женском совете государственной администрации штата Массачусетс.

С 2018 по 2019 год она возглавляла общественную организацию «Украинская основа», программа которой предусматривает деятельность по установлению политического взаимодействия женщин всей центральной Украины с женщинами восточной Украины, часть которой оккупирована войсками агрессора и украинскими сепаратистами.

В период парламентских выборов на Украине в 2019 году, под №9 в списке кандидатов от партии «Голос» была избрана в Верховную Раду.

В настоящее время — она секретарь комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заместитель главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и сопредседатель группы по парламентским связям с Литовской республикой. Кроме этого, Соломия Бобровская — член межфракционного объединения «За демократическую Белоруссия», созданного в Верховной Раде Украины.

Приложение №2. Краткая справка

Трюхан Вадим Валериевич, род. 9 января 1972 г. в с. Пискошино Веселовского района Запорожской области. В 1997 году получил диплом об окончании учебного заведения — Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум».

Срок обучения — 5 лет с получением квалификационного уровня бакалавра — специалиста в сфере международных отношений, референта-переводчика со знанием английского и хорватского языков. Обучение платное — от 15 до 18 тысяч гривен за каждый год. Всего за 5-летний курс обучения необходимо было уплатить не менее 90 000 гривен.

«Харьковский коллегиум» — приватное, а не государственное учебное заведение, которое, как сказано в рекламах Коллегиума, готовит кадры для дипломатической службы Украины. При этом в рекламах также указано, что Коллегиум «…тесно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины и посольствами иностранных государств». По имеющимся неофициальным данным, за обучение Вадима Трюхана в Коллегиуме денежные средства были внесены зарубежным благотворительным фондом.

Сразу же после окончания, так называемого, института, а фактически — приватного Коллегиума, с 1998 по 2000 год Трюхан находился в городе Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) и числился слушателем учебного курса в Колледже международной безопасности им. Дж. Маршалла («Европейский центр по исследованию вопросов международной безопасности им. Дж. К. Маршалла»).

Данное «учебное» заведение создано в начале 1990 годов на базе так называемого «Русского института» — НАТОвского центра по «изучению» СССР, а фактически, центра подготовки агентуры для работы против Советского Союза.

После распада СССР «Русский институт» был реорганизован в «Европейский центр», суть которого осталась прежняя — подготовка агентуры для ведения разведывательной деятельности в самых различных сферах — военной, политической, экономической и прочих, вплоть до подготовки агентуры влияния.

После возвращения из Германии, связи с которой поддерживаются до настоящего времени, Трюхан с 2000 по 2001 год числился при миссии ОБСЕ в Хорватии. Официальная версия: якобы референт-переводчик. Фактическая: ознакомление с методами организации «цветных» революций.

В этом же 2001 году Вадим Трюхан получил диплом об окончании «Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины», в связи с чем он оказался магистром государственного управления. Не совсем понятно, когда Трюхан в этой академии учился.

Вполне возможно, что дипломированным специалистом его сделали в качестве аванса за будущую деятельность в структурах государственной власти, а также за предстоящую многогранную работу на общественном поприще. После получения диплома, он был в 2002 году направлен в Косово в составе миссии Совета Европы.

После возвращении на Украину он числился на различных должностях в структурах государственной власти: Договорно-правовое управление МИД Украины, затем Секретариат Государственного секретаря по вопросам европейской интеграции, затем Консульский департамент и департамент Европейского союза МИД Украины, а также в Главном управлении внешней политики Администрации Президента.

С 16 июля 2008 по 31 марта 2010 год Трюхан числился директором Координационного бюро Европейской и Евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины. Деятельность бюро, которым он руководил, заключалась во взаимодействии с посольствами иностранных государств на Украине, с делегацией Европейской комиссии в Украине, с представительством при Европейском Союзе, с миссией Украины при НАТО.

С 2010 по 2011 годы — посол по особым поручениям МИД Украины.

С 2011 по 2013 годы — аспирант кафедры Европейской интеграции Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Одновременно с этим, по совместительству, Трюхан — эксперт в неправительственной (на укр. — неурядової) организации — НУО «Институт политического образования», работающего под эгидой USAID и UNITER.

Кроме этого — координатор проектов «Мастерская европейской политики» и «Международное и политическое право», которые функционируют при НУО «ИПО». Данные проекты, которые он координировал, осуществлялись при поддержке Фонда Конрада Аденауэра (ФРГ).

С сентября по декабрь 2013 года — числился директором департамента экономических связей Министерства аграрной политики и продовольствия.

В связи с тем, что вероятность будущих событий на Майдане в Киеве уже предполагалась западными кураторами, 1 ноября 2013 года при участии Трюхана был создан региональный оргкомитет будущей партии «Сила людей», которая с декабря 2013 по март 2014 года под его руководством как главы партии, принимала самое активное участие в антиконституционном перевороте «Революція Гідності» («Революция достоинства»).

30 ноября 2013 года Вадим Трюхан демонстративно, по собственному желанию, уволился с должности директора департамента экономических связей Министерства аграрной политики, якобы, в знак протеста против разгона «Беркутом» проевропейски настроенной молодежи на Майдане, которая мирно выражала свое мнение против отказа президента Януковича присоединиться к европейской интеграции.

В первых числах декабря 2013 года по инициативе «Силы народа» был озвучен проект под наименованием «Еврореволюция», а 8 декабря активисты этого объединения, среди главных руководителей которого был Трюхан, призвали всех украинцев выйти на так называемый «Марш миллионов».

Во время «Марша» была осуществлена акция «Гражданское возрастание» (на укр. яз. — «Громадянськийз ростомір», в рамках которой создали некую «Сеть коллективной защиты — СВОИ», на которую возлагалось юридическое, медицинское, продовольственное, техническое и другое необходимое сопровождение для обеспечения протестных мероприятий участниками Евромайдана.

Правовую защиту патриотам Майдана должна была гарантировать юридическая фирма «Constructive lawyers», одним из партнеров-собственников которой в период с января 2014 по декабрь 2015 года был Трюхан. В период с апреля 2014 до марта 2016 года Трюхан был заместителем Председателя Политсовета партии «Сила людей».

Таким образом, он обладает достаточно профессиональным опытом организации и проведения протестных мероприятий для совершения антиконституционных мятежей с целью свержения очередной диктатуры, чем Трюхан вполне может поделиться со своими белорусскими «сябрями». Этим же он, вероятно, поделится и с украинскими активистами, которые могут «оказаться» в Белоруссии во время планируемой «Революции Надежды».

Дальнейший карьерный рост Вадима Валериевича Трюхана: с 20января 2015 года — председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» («Європейський Рух України»).

Организация зарегистрирована по месту жительства Трюхана: гор. Киев, 02140, Дарницкий район, ул. Вишнякивская, д.9 кв.34. Уставные задачи организации — создание всеукраинской сети молодежных лидеров для поддержки евроатлантического курса Украины с целью интеграции ее в Европейский союз и НАТО.

Кроме этого, Трюхан ассоциированный аналитик общественной организации «Международный Центр перспективных исследований». Вадиму Трюхану за достигнутые «заслуги» перед Украиной присвоен IV ранг государственного служащего, а таже дипломатический ранг советника I класса.

С 2017 года Трюхан глава Комитета информационной безопасности Общественного Совета при Министерстве информационной политики Украины (МИПУ). В начале 2017 года Трюхан вышел из рядов партии «Сила людей» и в настоящее время числится беспартийным.