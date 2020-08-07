Париж, 7 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что в стране и в странах Европы наблюдается явный рост числа случаев коронавирусной инфекции, 7 августа сообщает Agence France-Presse.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

«Вирус продолжает очень активно циркулировать по всему миру. Во Франции и Европе наблюдается тенденция к росту» , — заявил Саломон на пресс-конференции.

Суточное число случаев COVID-19 во Франции составляет более 1600 вторые сутки подряд. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 235 202 случая заболевания, погибли 30 308 человек.

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