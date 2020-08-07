Берн, , 15:42 — REGNUM Власти швейцарской коммуны Поррантрюи, расположенной на границе с Францией, запрещают гражданам соседней страны посещать общественный бассейн, передает BFM TV.

Известно, что с 30 июля 2020 года доступ к общественному бассейну в Поррантрюи, расположенном в 40 км от границы с Францией, закрыт для французских соседей.

Официальная причина отказа в доступе жителям Франции — эпидемия коронавируса. Но в последние недели число случаев проявления невежливости возросло.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на 30% выросло число людей, у которых диагностирован SARS-CoV-2.

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