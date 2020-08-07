Москва, 7 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Цены на нефть 7 августа усиливают снижение. Такое развитие ситуации ожидалось аналитиками, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так, цена нефти марки Brent теряет к вечеру 0,9%, не удержавшись выше $45 за баррель, а цена WTI упала 1,07% ниже $42 за баррель.

По всей видимости, нефтяной рынок опасается распространения второй волны пандемии коронавируса и того, что спрос на нефть не сможет быстро восстановиться.

Между тем, Ирак объявил, что с начала августа исполняет условия сделки ОПЕК+ на 100%, а в августе-сентября собирается снизить добычу дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки в рамках компенсации за невыполнение плана за прошлые месяцы.

Но пока рынок игнорирует эту новость, а цены на нефть колеблются в коридоре в $44−46 за баррель, как будто испугавшись резких движений.

По-видимому цены могут снова зависнуть там на продолжительное время. Сегодня снова прогнозируется цена на нефть марки Brent $44,50−46 за баррель», — полагает эксперт.

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