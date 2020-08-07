Москва, , 13:07 — REGNUM Нефть марки Brent достаточно быстро восстановилась с апрельских минимумов c $16 до $45, после чего превысила этот ключевой уровень на новостях о недавнем взрыве в Бейруте, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

«Несмотря на отрицание причастности Израиля, инцидент может привести ко временным перебоям в поставках, поэтому в краткосроке нефть ожидает укрепление до приблизительно $47.

До конца 2020 года котировки Brent могут достигнуть $52 за баррель на более активном экономическом восстановлении Китая и Европы, а также на сокращении производственных мощностей в отрасли в результате сделки ОПЕК. Число активных буровых установок упало до минимумов 2009 года — 180 установок по данным на 31 июля.

Доллар и евро продолжают реагировать умеренным снижением к рублю. Такая динамика продолжится по мере роста нефтяных цен, также доллар будет ослабевать к корзине мировых валют на фоне нестабильности в США перед президентскими выборами с учётом протестов, напряжённых отношений с Китаем и роста случаев заражения коронавирусом.

До конца года ожидается укрепление рубля до 68 за доллар и 78 за евро. Негативные эффекты на нефть до зимы могут оказать наращивание добычи после окончания в конце июля соглашений ОПЕК++, а также потенциальная вторая волна заражений и связанные с ней дополнительные карантинные меры», — считает эксперт.

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